МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, позволяя заключать контракты в самые сжатые сроки, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. В ГД выступили за контроль цен при моратории на закон о госзакупках

Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации ввести временный мораторий на закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). По ее мнению, так регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко пообещала обсудить эту тему с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций, а также заключение и исполнение контрактов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, поддержку импортозамещения, малого бизнеса, СОНКО, учреждений ФСИН, оплату контрактов в течение 7 дней, освобождение авансов на казначейском сопровождении от обеспечения", — заявили в Минфине.

Там напомнили, что закон позволяет определять исполнителей госконтрактов, в том числе строительных подрядчиков, в течение 26 календарных дней при проведении конкурса, или 18 календарных дней при проведении аукциона. А для небольших по объему закупок может использоваться процедура запроса котировок, которая занимает не более шести рабочих дней.

В министерстве также отметили, что с 2022 года и в текущем году субъекты РФ и муниципальные образования наделены полномочиями самостоятельно устанавливать любые дополнительные случаи определения единственных поставщиков (подрядчиков).

"Такие решения могут приниматься в любые самые короткие сроки, в том числе в случае контрактации "под ключ", без наличия проектной документации, с последующим уточнением объема контракта", — подчеркнули в Минфине.