МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил в среду, что не в полной мере уверен, когда центральный банк завершит повышение процентных ставок в стремлении охладить инфляцию. В ФРС сочли возможным снизить инфляцию без прекращения роста экономики

"Предстоит проделать еще немало работы", и ФРС пока не решила, когда прекращать повышение ставок, сказал он на своей пресс-конференции по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке.

По словам Пауэлла, существует возможность того, что ФРС повысит ключевую ставку выше пикового уровня 5,1%, который прогнозировался в декабре.