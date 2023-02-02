Председатель ФРС допустил дальнейшее повышение ставок
Председатель ФРС Пауэлл допустил повышение ставок выше пикового уровня в 5,1 процента
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил в среду, что не в полной мере уверен, когда центральный банк завершит повышение процентных ставок в стремлении охладить инфляцию.
"Предстоит проделать еще немало работы", и ФРС пока не решила, когда прекращать повышение ставок, сказал он на своей пресс-конференции по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке.
По словам Пауэлла, существует возможность того, что ФРС повысит ключевую ставку выше пикового уровня 5,1%, который прогнозировался в декабре.
https://1prime.ru/finance/20230202/839664852.html
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