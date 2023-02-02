МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года выросла примерно в 1,7 раза и составила 3,634 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Испанский банк BBVA отчитался о росте чистой прибыли в четвертом квартале

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 11,11 евро против 6,4 евро годом ранее. Выручка за год выросла вдвое и достигла 62,298 миллиарда евро. Капитальные затраты выросли в 2,2 раза — до 4,201 миллиарда евро.

При этом по итогам четвертого квартала OMV сократила чистую прибыль на 43% — до 308 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 0,94 евро с 1,65 евро годом ранее. Выручка составила 14,507 миллиарда евро, что на 8,7% выше показателя годичной давности. Капитальные затраты выросли на 16% — до 1,057 миллиарда евро.

Компания за год снизила добычу углеводородов на 19% — до 392 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а за четвертый квартал — на 22%, до 385 тысяч. "OMV ожидает, что в 2023 году общий объем добычи составит около 360 тысяч баррелей в сутки из-за отсутствия российских объемов и естественного снижения, в частности, в Норвегии и Румынии", — говорится в сообщении.

Компания прогнозирует среднюю стоимость нефти марки Brent в 2023 году на уровне около 80 долларов за баррель.

OMV — одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.