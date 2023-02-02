МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль Shell, приходящейся на акционеров компании, в прошлом году составила 42,309 миллиарда долларов, что вдвое больше показателя годом ранее, следует из отчетности компании. Sony отчиталась о росте прибыли за девять месяцев

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании за отчетный период составила 5,71 доллара после 2,57 доллара годом ранее. Выручка Shell выросла на 46% — до 381,314 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал отчетного года уменьшилась на 9%, до 10,406 миллиарда долларов. Прибыль на акцию за три отчетных месяца составила 1,46 доллара по сравнению с 1,48 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 18,7%, до 101,303 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря составил 44,838 миллиарда долларов, что на 15% ниже уровня на конец 2021 года.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за год выросла в 1,7 раза, до 16,223 миллиарда долларов. Добыча составила 2,864 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сократившись в годовом выражении на 12%. За четвертый квартал компания получила прибыль в этом сегменте в размере 1,38 миллиарда долларов, что в 1,7 раза меньше прошлогоднего показателя. Добыча составила 2,831 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2% больше в годовом выражении.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.