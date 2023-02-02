МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. ING Groep NV сегодня отчитался о более высокой, чем ожидалось, чистой прибыли за 4-й квартал в размере 1,09 млрд евро при стабильной марже. Крупнейший нидерландский банк контролировал расходы, а его резервы на потенциальные потери по кредитам сократились. Чистая прибыль Shell выросла в два раза в 2022 году

Генеральный директор Стивен ван Рейсвейк заявил, что маржа банка в 2023 году должна выиграть от повышения процентных ставок, хотя спрос клиентов и банка на кредитование не так уж высок, учитывая инфляцию и экономическую неопределенность.

"В текущих условиях мы хотим сосредоточиться на уже имеющихся клиентах и не планируем брать на себя много рисков", — отметил гендиректор.

Рост базового показателя кредитования в 4-м квартале составил всего 3,1 млрд евро против 13,4 млрд евро в 4-м квартале 2021 года. По оценкам ING, цены на жилье снизятся на 10% с пиковых уровней 2022 года, а спрос на ипотеки, которые составляют львиную долю кредитного портфеля банка, ослабляется.

Процентная маржа ING в 4-м квартале опустилась с 1,37% до 1,36%, однако Рейсвейк ожидает ее улучшения в 2023 году.

Аналитики, согласно данным Refinitiv, прогнозировали чистую прибыль банка на уровне 1,03 млрд евро. В 4-м квартале 2021 года она составила 945 млн евро.

Резервы ING на покрытие потенциальных потерь по кредитам упали на 22%, с 346 млн евро до 269 млн евро.

Как написали аналитики Jefferies, результаты банка "превзошли ожидания" благодаря снижению объема проблемных кредитов, однако отчетность вряд ли станет "существенным катализатором" для акций.

В среду бумаги ING закрылись на отметке 13,39 евро. С начала года они добавили 17,6%.

Общий доход банка повысился на 5% до 4,87 млрд евро благодаря увеличению ставок, однако снижение комиссий и сборов немного нивелировало этот фактор.