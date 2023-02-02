МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Китай приступил к сокращению зависимости от финансовых механизмов Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. WSJ: Китай может нанести удар по солнечной энергетике США

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Китай более глубоко погружен в экономическую и финансовую западные системы, чем Россия, поэтому создание собственных механизмов для защиты от "произвола Соединенных Штатов" потребует много времени.

"Но процесс не просто обсуждения, но и поиск путей формирования новых механизмов, он пошел. И идет он в направлении, можно сказать, фрагментации глобальных механизмов, потому что пока глобальные механизмы ассоциируются с Соединенными Штатами, и сателлитами, они уже не глобальные, они обслуживают одну группу государств," — отметил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.