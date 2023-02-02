МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Швейцарская инжиниринговая компания ABB ожидает, что спрос на ее продукты "нормализуется" в течение 2023 года после того, как в прошлом году ее клиенты наращивали запасы и делали заказы заранее, чтобы избежать проблем со снабжением и дефицита компонентов. Выручка "ВкусВилл" увеличилась на 26 процентов в 2022 году

Компания, выпускающая широкий набор продуктов, от электрических зарядных устройств для легковых автомобилей и автобусов до промышленных двигателей и приводов, также отчиталась о прибыли за 4-й квартал в размере 1,13 млрд долларов, превзойдя рыночные ожидания.

"В настоящее время мы не ожидаем серьезного ухудшения спроса в 2023 году, однако высокое инфляционное давление усиливает неопределенность", — указал в заявлении гендиректор Бьорн Розенгрен.

По его словам, в 1-м полугодии рост сопоставимых заказов может замедлиться вследствие "очень высокого уровня прошлогодних заказов в сочетании с нормализацией структуры клиентских заказов".

Тем не менее ABB ожидает высоких результатов в начале года, поскольку компания занимается выполнением накопившихся у нее заказов на 19,9 млрд долларов.

ABB также ожидает роста сопоставимой выручки за первые три месяца 2023 года на двузначный процент — и более чем на 5% за год в целом.

Поддержку финрезультатам ABB за 4-й квартал оказали поступления от продажи оставшейся доли в ее энергосетевом бизнесе. В декабре компания продала эту долю Hitachi.

Квартальная выручка на сопоставимой основе выросла на 16% до 7,82 млрд долларов. Количество новых заказов увеличилось на 2% за квартал и на 16% за весь 2022 год в целом.

ABB также сообщила об улучшенной или стабильной клиентской активности в большинстве сегментов своего бизнеса за исключением жилищного строительства и дискретного производства.

Приток заказов из сектора электромобилей увеличился, спрос в секторе нефти, газа, водоснабжения и электроэнергетики оставался сильным, в то время как в секторе потребительских товаров, включая электронику, спрос возвращался к своим нормальным значениям.