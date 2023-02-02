МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Количество поступивших в Центробанк России жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов выросло в 2022 году на 18% и достигло 368 тысяч, сообщил регулятор. В РКН рассказали о жалобах на неправомерную обработку персональных данных

"Количество жалоб в Банк России выросло на 18% в 2022 году….За год Банк России получил 368 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Ключевой причиной роста числа жалоб стали обращения, связанные с санкционными ограничениями. При этом 72% из них были направлены в первой половине года. Больше всего по санкционной тематике жаловались на кредитные организации — 27,6 тысячи обращений. "Чаще всего они касались снятия и переводов иностранной валюты, реструктуризаций и кредитных каникул", — отметили в ЦБ.

В то же время без учета подобных тематик число жалоб на банки снизилось бы на 5,6%, отметили в ЦБ. "Поведенческий надзор Банка России за тем, как банки соблюдают нормы закона против навязывания платных услуг, способствовал уменьшению количества жалоб по темам потребительского (на 20,6%) и ипотечного (на 10,7%) кредитования", — обратили внимание в регуляторе.

Число жалоб на МФО снизилось на 5,6%, до 47 тысяч. В первую очередь это произошло за счет уменьшения на 30,6% обращений по вопросам возврата просроченной задолженности. Однако участились жалобы на мошенничество, в том числе оформление злоумышленниками займов на чужое имя — на 38,6%. Чтобы решить эту проблему, был введен порядок проверки личности заемщика, а еще разрабатывается механизм самозапрета на займы и кредиты.

Также на апрель пришелся пик многократного роста жалоб на субъекты рынка ценных бумаг. Прежде всего это было вызвано вынужденными переводами брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных ценных бумаг. Жалоб на мисселинг стало на 40% больше, это 5,8 тысячи обращений. Рост случился в основном из-за некорректных продаж паев ПИФов, продуктов и услуг доверительных управляющих, а также полисов накопительного страхования жизни, которые были оформлены в предыдущие годы.