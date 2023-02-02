МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Злоумышленники будут пытаться активнее использовать СБП для кражи денег у россиян, увеличат количество звонков через мессенджеры и соцсети, считают в ВТБ. Раскрыто, как мошенники могут определить баланс карты через СМС или звонок

"В 2023 году мы не ожидаем кардинальных перемен в основных мошеннических схемах. По сравнению с прошлым годом вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут более активно использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду", — отметили эксперты кредитной организации.

По их мнению, злоумышленники продолжат отдавать предпочтение личным беседам с жертвами, однако эксперты начали обсуждать возможности хищения средств при помощи технологий искусственного интеллекта.

По оценке ВТБ, в прошлом году мошенники совершили рекордные 7,8 миллиона финансовых атак на клиентов банка, показатель увеличился почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Россиянам объяснили, зачем мошенники звонят дважды

В банке уточнили, что жертвы оформляли кредиты, "обновляли" приложения банков по ложным ссылкам, а также устанавливали программы через "сервисные приложения", которые являлись средствами удаленного доступа.

ВТБ добавил, что в 2022 году спас от хищения более 22 миллиардов рублей на счетах своих клиентов. Как уточнили в банке, в июле зафиксировали миллион атак, в августе показатель начал снижаться, к концу года сократившись в два раза.