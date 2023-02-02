МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 января увеличились на 0,5% и составили 597,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. ЦБ проведет общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики

"Объем международных резервов по состоянию на 27 января составил 597,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,1 миллиарда долларов США, или на 0,5%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

На 20 января показатель находился на уровне 594,6 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.