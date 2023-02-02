МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Запрет в России вейпов и жидкостей для них может привести к их нелегальному обороту и потерям для бюджета, считает Министерство финансов страны. Замглавы Минздрава одобрил запрет вейпов

Ведомство направило ответ на запрос депутатов Госдумы, в котором отметило возможность значительных потерь федерального бюджета из-з а запрета на вейпы без определения источников компенсации, а также развитию нелегального оборота продукции без уплаты акциза. Как отмечали в министерстве, на 1 января 2023 поступления акцизов на электронные средства доставки никотина (ЭСДН) составили 6,4 миллиарда рублей.

Минфин также сообщил о подготовке к внесению в Госдуму законопроекта о "комплексном государственном регулировании табачного рынка и рынка никотинсодержащей продукции, в том числе производства и оборота жидкостей для ЭСДН".

В документе предлагается ввести административную и уголовную ответственность за ряд нарушений требований к продаже продукции, а также установить требования к обязательной регистрации технологического оборудовании и его консервации, к учету объема производства и оборота табачной продукции.

Роспотребнадзор, Минздрав и МВД ранее поддержали идею запрета вейпов в России.