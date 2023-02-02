МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россиянам небезопасно держать свои деньги в валютах стран, которые вводят санкции, поскольку банки могут потерять свои запасы этой валюты на корсчетах, заявила первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева. ЦБ рассказал о ходе докапитализации банков в 2022 году

"К сожалению, в текущей ситуации разговор о безопасности тех или иных валют имеет смысл, потому что введены достаточно существенные санкции и, конечно, мы видели, что держать свои деньги в валютах стран, эмитенты которых вводят санкции, небезопасно. Банки могут потерять свои запасы этой валюты на корсчетах. У нас сейчас по многим из этих валют есть запрет на ввоз налички в страну и так далее", — сказала она в интервью в рамках Tinkoff Private Talks.

"Поэтому, исходя из санкционных соображений, эти валюты менее безопасны и нужно взвешивать санкционные риски с другими рисками, которые существуют у этих и альтернативных валют, где санкционные риски ниже или отсутствуют", — добавила она.

Также Юдаева отметила, что ее работа состоит в том, чтобы сделать надежным российский рубль. "И это в частности та причина, по которой я обычно не даю советов, в какой валюте держать ваши сбережения. То есть я отвечаю за то, чтобы вы могли спокойно держать свои сбережения в рублях", — заявила она.

По данным ЦБ, доля валютных вкладов населения в России снизились до 10,2% в декабре с 19,9% в январе. Вместе с тем, из материалов регулятора, следует, что депозиты россиян в иностранных банках по итогам ноября прошлого года достигли рекордных 81,7 миллиарда долларов, подскочив с начала года в 2,7 раза.