МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева назвала три риска для финансовой стабильности страны в текущем году: санкции, риски в банковском секторе и связанные с перестройкой внешнеэкономической деятельности. ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам топовых российских банков

"Санкционные риски реализовались в прошлом году, и дополнительные санкции оказывают уже не такое существенное влияние на финансовую стабильность. Но тем не менее этот риск остается. После санкционных рисков я бы отметила риски в банковском секторе. Нам удалось купировать ситуацию: уже сейчас банки полностью учитывают валютный риск, там нет регуляторных послаблений. Процентный риск оказался в результате достаточно небольшой", — сказала Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks.

Она напомнила, что ЦБ сначала резко поднял ставки, потом они достаточно существенно упали. И в итоге под конец года многие банки даже получили прибыль. "Но у них была большая подушка безопасности, она уменьшилась, и потенциальная проблема, которая может быть, — это проблема, связанная с кредитным риском, потому что кредитные риски всегда реализуются позже", — указала Юдаева.

"Существенные риски связаны и с перестройкой внешнеэкономической деятельности. Здесь могут быть разные риски для рынков. Я уже сказала, что сейчас в условиях закрытого капитального счета больше влияние торгового баланса. Торговый баланс у нас обладал определенной цикличностью, соответственно, эта цикличность у нас может больше влиять на ситуацию на рынке, чем раньше", — добавила первый зампред ЦБ.

Плюс, по ее словам, есть некоторая фрагментация рынков. "Если у нас будут экспортеры гораздо быстрее, чем импортеры, переходить на альтернативные валюты, мы также можем увидеть повышение волатильности", — отметила Юдаева.