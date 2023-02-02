МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк России не исключает новых заморозок активов российских инвесторов со стороны недружественных стран, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Центральный банк России

ЦБ проработает действия для разблокировки замороженных активов инвесторов

"Мы столкнулись с заморозками, и заморозки чисто теоретически еще могут происходить, потому что, как я уже говорила, тема санкций с повестки не снята", — заявила она в интервью Tinkoff Private Talks, говоря о запрете на покупку акций компаний из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года.