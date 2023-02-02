В ЦБ не исключили новых заморозок активов российских инвесторов
Первый зампред главы ЦБ Юдаева не исключила новых заморозок активов российских инвесторов
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк России не исключает новых заморозок активов российских инвесторов со стороны недружественных стран, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Мы столкнулись с заморозками, и заморозки чисто теоретически еще могут происходить, потому что, как я уже говорила, тема санкций с повестки не снята", — заявила она в интервью Tinkoff Private Talks, говоря о запрете на покупку акций компаний из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.
Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года.
https://1prime.ru/finance/20230202/839674651.html
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