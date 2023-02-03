МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. "Русгидро" попросило выделить из госбюджета 93 миллиарда рублей, чтобы покрыть долги своих тепловых электростанций (ТЭС) на Дальнем Востоке из-за дорожающего угля и "заниженных" тарифов на энергию, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Виктора Хмарина президенту России Владимиру Путину. Россиянам объяснили, как научиться жить без долгов

"Глава госхолдинга "Русгидро" Виктор Хмарин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из бюджета 93 миллиарда рублей для "восстановления финансовой стабильности" своей дочерней Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, управляет крупными ТЭС на Дальнем Востоке). Деньги нужны для "погашения накопленного финансового долга" ДГК из-за разницы между расходами на уголь и тарифной выручкой от продажи энергии, говорится в письме Хмарина", — говорится в материале.

В письме отмечается, что совет директоров "Русгидро" уже решил выдать ДГК беспроцентный заем на 93 миллиарда рублей, чтобы не допустить банкротства компании, пишет издание.

Уточняется, что тарифы на электроэнергию ТЭС на Дальнем Востоке жестко регулируются, а уголь торгуется по свободным ценам. Хмарин в письме указывает, что рост средневзвешенной цены угля, законтрактованного на 2022-2023 годы, вдвое выше цены топлива, учтенной в тарифах. Доля расходов на топливо в тарифной выручке ТЭС составляет до 60%. При этом выручка не покрывает операционные и инвестиционные расходы, утверждает он, отмечая "значительное увеличение убытка ДГК": до 36,6 миллиарда рублей в 2022 году по сравнению с 4,7 миллиарда в 2017 году.

Глава холдинга связывает дефицит и резкое подорожание угля на внутреннем рынке со стремлением угольщиков продать товар за рубеж при растущих мировых котировках. Также издание обращает внимание, что экспортный уголь обладает приоритетом на Дальнем Востоке, а уголь для ЖКХ и энергетики едет "в пятую очередь", причем маршруты перевозок для дальневосточных ТЭС не всегда оптимальны.

Путин 22 декабря "расписал" письмо на премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Александра Новака и главу Минфина Антона Силуанова, поручив им предложить решения проблемы, также уточняет издание. "Субсидии — возможно. Но у нас есть практика поставок на экспорт, например, удобрений. Оказалось, нужно обеспечить внутренний рынок, а затем — экспорт", — написал он.