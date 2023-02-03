Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой
Билеты Turkish Airlines можно оплачивать выпущенными в России картами Visa или Mastercard
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Билеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines снова можно оплатить картой банка, выпущенной в России, систем Visa или Mastercard, однако с картой "Мир" возможны проблемы, сообщили корреспонденту РИА Новости в службе информационной поддержки клиентов перевозчика.
Газета "Известия" ранее в пятницу сообщила, что на сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билеты картой российского банка.
Отвечая на вопрос, можно ли оплатить российской картой, в службе информационной поддержки клиентов сказали: "Можно оплатить, кроме карты "Мир", с ней проблемы продолжаются". Там уточнили, что принимаются Visa или Mastercard.
https://1prime.ru/finance/20230203/839680538.html
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