Денежная база России в узком определении снизилась на 0,6 процента
ЦБ: денежная база России в узком определении упала до 16,305 триллиона рублей к 27 января
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 27 января составил 16,305 триллиона рублей после 16,398 триллиона на 20 января, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 93,1 миллиарда рублей, или на 0,6%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230203/839681574.html
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