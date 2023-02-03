МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 27 января составил 16,305 триллиона рублей после 16,398 триллиона на 20 января, сообщил Банк России. ЦБ проведет общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 93,1 миллиарда рублей, или на 0,6%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.