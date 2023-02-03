МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает в 2023 году сохранения тренда на рост спроса на золото и другие драгметаллы на внутреннем рынке, за 2022 год физлицами было приобретено более 50 тонн золота в слитках, что в 10 раз выше показателя 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Тренды 2023 года, которые могут вас обогатить

"Ожидаем, что в 2023 году сохранится тренд на рост спроса на золото и другие драгоценные металлы на внутреннем рынке, учитывая интерес населения к инвестиционному механизму, а также устойчивую тенденцию с декабря 2022 года на увеличение стоимости золота на мировых рынках", — сообщает Минфин.

В пресс-службе отметили, что за 2022 год (данные на ноябрь) физическими лицами приобретено более 50 тонн золота в слитках, что в 10 раз больше как по сравнению с 2021 годом, так и с 2020 годом. "Около 60% из проданных слитков – это слитки весом 1 кг. Стандартные слитки – около 2%, 38% – мерные слитки (весом до 1 кг). К концу 2022 года спрос населения сместился в сторону мерных золотых слитков массой до 100 грамм", — пояснили там.

"Повышению спроса будет способствовать расширение с 1 апреля 2023 года перечня организаций, имеющих право реализовывать инвестиционные драгоценные металлы, аффинажными организациями и Гознаком", — добавили в Минфине. Россияне начали активно покупать золотые слитки

Кроме того, как отмечает пресс-служба, сегодня аффинажные заводы способны удовлетворить потребности рынка в слитках инвестиционного золота и в случае необходимости готовы увеличить мощность производства в два раза. "Как известно, Россия – это один из крупнейших производителей золота на мировой арене, поэтому о дефиците золота речь не идет", — подчеркнули там.

В марте 2022 года в России был принят закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Затем уполномоченным банкам было разрешено продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту. А в июле прошлого года появился закон, освобождающий на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов физлиц от реализации золота в слитках.