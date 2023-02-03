МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Крупный американский инвестиционный банк JP Morgan в пятницу распространил подготовленный аналитиками документ, в котором предупредил инвесторов о растущих рисках инвестиций в израильскую экономику в связи с геополитикой и продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху спорной судебной реформой. В ЦБ не исключили новых заморозок активов российских инвесторов

"На израильских рынках наблюдается рост идиосинкразического риска (несистемного риска), поскольку к опасениям инвесторов, вызванных планами судебной реформы, добавилась геополитическая напряженность. Судебная реформа вызвала обеспокоенность по поводу институциональной прочности и инвестиционного климата в стране. Любое существенное ухудшение институциональной устойчивости может повлиять на потоки инвестиций, однако масштабы и сроки такого воздействия трудно оценить", — говорится в отчете банка.

Аналитики также предупредили о возможном риске снижения суверенного кредитного рейтинга Израиля с оговоркой, что эффект от этого на рынок будет ограниченным.

В публикации было подчеркнуто, что это официальная позиция JP Morgan.

Аналитики банка привели в своем отчете пример Польши как страны, в которой судебная реформа спустя несколько лет привела к уменьшению масштабов иностранных инвестиций.

В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия Верховного суда страны и позволит парламентариям оспаривать его решения, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей. В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос.

Многие израильские экономисты и представители высокотехнологичных и деловых кругов выступили резко против реформы, которая, по их мнению, может привести к тяжелым экономическим последствиям в обозримом будущем.