СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Национализация имущества украинских олигархов в Крыму продолжится, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. В Крыму национализировали имущество Ахметова и Коломойского

Крымский парламент в пятницу решил национализировать имущество ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов, находящееся на территории региона.

"Есть не такие значимые активы, например, земельные участки, которые еще находятся в проработке. Работа эта далека от завершения, она обязательно продолжится", — сказал РИА Новости Константинов.