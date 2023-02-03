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2023
https://1prime.ru/finance/20230203/839684154.html
Крымские власти продолжат национализацию имущества украинских олигархов
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Национализация имущества украинских олигархов в Крыму продолжится, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Крымский парламент в пятницу решил национализировать... ПРАЙМ, 03.02.2023
финансы, новости, крым, украина, национализация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Национализация имущества украинских олигархов в Крыму продолжится, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
Крымский парламент в пятницу решил национализировать имущество ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов, находящееся на территории региона.
"Есть не такие значимые активы, например, земельные участки, которые еще находятся в проработке. Работа эта далека от завершения, она обязательно продолжится", — сказал РИА Новости Константинов.