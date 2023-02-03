МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Немецкие власти рассмотрят возможность перенаправить средства, выделенные на проекты по отказу от угля, на оборону, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Польша затеяла большую "ядерную игру" в обход России

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель постановило, что отказ от угольной энергетики должен произойти до 2038 года, возможно, уже в 2035 году. Причиной такого решения стала необходимость выполнения целей Парижского соглашения по климату — не допустить потепления климата более чем на 1,5 градуса к концу столетия.

"Германия рассматривает возможность перенаправления существующих субсидий, направленных на закрытие электростанций, работающих на угле, с целью помочь производителям оборонной продукции построить новые производственные объекты", — сообщает издание.

Как отмечает Bloomberg, на вооружении у Германии находится устаревшее и частично вышедшее из строя оборудование. Правительство в 2022 году направило 109 миллиардов долларов на расширение и модернизацию национальных вооруженных сил. В данный момент, добавляет издание, федеральные и региональные власти Германии изучают вариант наращивания количества оружия и снаряжения в ВС страны, а также создания рабочих мест в регионах, которые затронул отказ от угля.