Bloomberg: в ФГР обсудят перенаправление выделенных на отказ от угля средств на оборону
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Немецкие власти рассмотрят возможность перенаправить средства, выделенные на проекты по отказу от угля, на оборону, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель постановило, что отказ от угольной энергетики должен произойти до 2038 года, возможно, уже в 2035 году. Причиной такого решения стала необходимость выполнения целей Парижского соглашения по климату — не допустить потепления климата более чем на 1,5 градуса к концу столетия.
"Германия рассматривает возможность перенаправления существующих субсидий, направленных на закрытие электростанций, работающих на угле, с целью помочь производителям оборонной продукции построить новые производственные объекты", — сообщает издание.
Как отмечает Bloomberg, на вооружении у Германии находится устаревшее и частично вышедшее из строя оборудование. Правительство в 2022 году направило 109 миллиардов долларов на расширение и модернизацию национальных вооруженных сил. В данный момент, добавляет издание, федеральные и региональные власти Германии изучают вариант наращивания количества оружия и снаряжения в ВС страны, а также создания рабочих мест в регионах, которые затронул отказ от угля.
https://1prime.ru/finance/20230203/839686020.html