МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Если африканские государства смогут добиться снятия с России санкций Запада и разморозки ее золотовалютных резервов, то Москва сможет предоставить им финансовую помощь на сумму в 60-70 миллиардов долларов, считает доктор экономических наук, директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова. Россия и страны Африки ведут переговоры о переходе на расчеты в нацвалютах

"России не хватает напористости в отстаивании своих интересов. Надо проявлять больше смелости. Из-за всего этого мы нередко проигрываем в той же Африке, в других регионах мира", — заявила она РИА Новости.

"Пообещал Вашингтон оказать Африке экономическую помощь в размере 55 миллиардов долларов, ну и пусть. А почему бы Москве не заявить, что мы дадим больше — 60, а то и 70 миллиардов долларов. Но из замороженных Западом российских золотовалютных резервов", — пояснила Абрамова.

Эксперт считает, что что африканским странам следует требовать на всех международных площадках — в ООН, в МВФ, в ВТО, во Всемирном банке — снятия с России санкций и разморозки ее резервов.

"Если они это сделают, мы обещанную сумму сразу предоставим Африке. Отчего бы не пойти на такой разумный PR-ход?" — заключила она.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 февраля в 10.00 мск.