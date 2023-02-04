МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ответом на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева должна стать заморозка собственности американских юридических и физических лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП). Африка поможет России вернуть замороженные активы, считает экономист РАН

"Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал", — сказал он.

По словам депутата, также следует также объявить государственными замороженные за рубежом активы российских граждан, что позволит защищать их как "национальное достояние".

"Все частные активы, которые заморожены за рубежом, наших граждан <…> нужно национализировать, то есть объявить государственной собственностью", — отметил парламентарий.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине.