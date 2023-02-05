МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы в мире упали в прошлом году впервые за четыре года — на рекордный один триллион долларов, сильнее всего сократила резервы Швейцария, а нарастила — Турция, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков. Названы резервные валюты, которые пошатнут господство доллара

Согласно расчетам агентства, центральные банки по итогам прошлого года уменьшили резервы на 1 триллион долларов, что стало рекордным годовым сокращением как минимум с начала века. До этого крупнейшее снижение было в 2015 году, когда иностранные активы центральных банков упали на 711 миллиардов долларов. При этом последний раз сокращение резервов фиксировалось в 2018 году, но тогда они уменьшились лишь на 63 миллиарда долларов.

В то же время в течение года динамика международных активов была неоднородной: в январе-октябре резервы сократились на 1,6 триллиона долларов, однако в ноябре они перешли к росту — на 356 миллиарда, а в декабре подросли еще на 195 миллиарда долларов. В результате резервы по итогам года сократились лишь на 7%, до 13 триллионов долларов.

Всего резервы в прошлом году сократились в двух третях исследуемых стран. Сильнее всего они упали в Швейцарии (186 миллиардов долларов), Японии (134 миллиарда долларов), Сингапуре (128 миллиардов долларов) и Китае (120 миллиардов долларов). Пятерку антилидеров замыкает Гонконг со снижением международных активов на 73 миллиарда долларов. В десятку также вошли Индия, Россия, Южная Корея, Бразилия и Чехия. В ЦБ предупредили о рискованности сбережений в недружественных валютах

При этом выросли международные активы центральных банков в 33 странах, но лишь в 15 странах они выросли более чем на 1 миллиард долларов. Наиболее сильный рост золотовалютных активов зафиксировала Турция, "кубышка" которой выросла на 17,6 миллиарда долларов. В топ-5 также вошли Катар (+5,2 миллиарда долларов), Аргентина (+4,9 миллиарда долларов), Саудовская Аравия (+4,5 миллиарда долларов) и Кувейт (+4,1 миллиарда долларов).

Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые по состоянию на начало февраля опубликовали данные за 2022 год.