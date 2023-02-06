МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург снова лидируют в рейтинге регионов России по вкладам населения в банках, в конце списка — Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили итоговый рейтинг регионов

ОБЩИЕ ЦИФРЫ

Объем вкладов населения в российских банках, согласно статистике Центробанка, на 1 декабря 2022 года составил 37,8 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем было годом ранее, отмечают эксперты.

По статистике, объем вкладов в пересчете на одного жителя России в среднем составляет 259,2 тысячи рублей. При этом эксперты подчеркивают, что в регионах ситуация крайне неоднородная – средний размер вкладов в разных субъектах РФ отличается многократно.

Для оценки ситуации эксперты РИА Новости провели исследование и составили пятый ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.

Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу). Изменение за 12 месяцев рассчитано как результат на 1 декабря 2022 года к объему вкладов на 1 декабря 2021-го.

ЛИДЕРЫ

Москва со средним размером банковского вклада на одного человека в 1 миллион 38 тысяч рублей, как и ранее, лидирует в рейтинге с большим отрывом даже от Петербурга, занимающего вторую позицию, а от многих других он превышает десятки раз. Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей в России

Эксперты объясняют это тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных россиян, которые здесь живут и формируют свои сбережения. В столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений она обеспечивает почти треть вкладов.

Эксперты отмечают, что в 2022 году Москва стала единственным регионом, где сократились депозиты населения. Они объясняют это большой долей номинированных в валюте депозитов, однако укрепление рубля сократило объем вкладов в номинальном выражении.

В Петербурге в среднем на человека приходится 553 тысячи рублей вкладов. Отставание от Москвы почти в два раза аналитики объясняют более выраженной концентрацией сверхбогатых россиян в столице.

Третью позицию занял Ненецкий автономный округ с результатом 506 тысяч рублей. Аналитики отмечают стремительный взлет НАО по данному показателю. В начале 2020 года регион был на 11-м месте в таком рейтинге, а за неполные три года вклады его жителей в среднем выросли в 2,5 раза.

В первую десятку также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Чукотка, Сахалинская и Мурманская области, Ханты-Мансийский автономный округ. В этих регионах среднедушевые остатки средств в банках находятся в диапазоне от 288 тысяч до 455 тысяч рублей.

Помимо первой десятки, еще только в одном регионе — Московской области — среднедушевой объем вкладов выше среднероссийского (275 тысяч). Лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ.

АУТСАЙДЕРЫ

Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения – в Ингушетии (13,6 тысячи рублей) и в Чечне (17 тысяч). Эксперты отмечают, что в последние несколько лет Чечня показывала сильный прирост вкладов, а динамика последнего года была рекордной, что говорит о быстром развитии рынка банковских услуг в регионе. Названы регионы России с максимальным и минимальными расходами граждан

В последнюю десятку также попали: Дагестан (32,3 тысячи), Тува (40,3), Карачаево-Черкесия (42,6), Кабардино-Балкария (50), Калмыкия (57,4), Республика Алтай (59), Адыгея (70,6) и Крым (77,8).

Таким образом, даже лучший регион из последней десятки почти в четыре раза уступает среднероссийскому результату и в 15 раза – Москве. Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионах, по мнению экспертов, можно объяснить слабым развитием местного рынка банковских услуг.

ОБЩАЯ ДИНАМИКА

В последний год депозиты населения РФ показали небольшой рост (+3,9%), что заметно меньше, чем в предыдущие годы. Негативный вклад в динамику оказала ситуация со средствами физических лиц в Москве, которые сократились в абсолютных величинах. Составлен рейтинг регионов России по соотношению цены дизтоплива и зарплат

Без учета московского результата средние темпы роста депозитов были намного более высокими – 7,3%, однако значительная часть регионов ощутила на себе негативный эффект от валютной переоценки и девалютизации вкладов, что связано со снижением их привлекательности из-за целого ряда ограничительных мер в отношении валют недружественных стран, объясняют аналитики.

Лидером по приросту вкладов снова является НАО, где они увеличились почти на 60% (в прошлом году было 40%). Второй результат – у Чечни (+23,5%). В пяти регионах прирост оказался выше 15%, а двузначным в процентном исчислении он был в 31. В 14 регионах прирост был на уровне менее 5%.

В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов составил 10 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму, поясняют эксперты.

В НАО прирост накоплений составил почти 188 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом. Сбережения в Магаданской области выросли в среднем на 70 тысяч, а в ЯНАО – на 63 тысячи.

В остальных регионах прирост не превышал 28 тысяч, а типичный результат для субъектов – это +12 тысяч. Москвичи, согласно исследованию, в среднем лишились в банках порядка 21 тысячи рублей сбережений.

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ВКЛАДОВ

Согласно исследованию, в среднем по России соотношение вклад/доход находится на уровне выше 6 (сбережения в банках равняются объему среднемесячных доходов за срок чуть более чем полгода). При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже – 4,9, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за пять месяцев. Названы регионы-лидеры по уровню зарплат

Москва лидирует по этому показателю — средние вклады составляют более 11 среднемесячных доходов. Однако эксперты подчеркивают, что значительные сбережения сформировали "ультрабогатые" люди, поэтому для типичного москвича этот показатель сильно завышен статистикой.

Вторую строчку по соотношению вкладов и доходов, как и по объему средств в банках, занимает Петербург с результатом 9,3. Далее идут: Калининградская область (вклады равняются 7,3 среднего месячного дохода), Ярославская область (6,6), Чувашия (6,5) и Самарская область (6,4). Эксперты отмечают, что наибольшим соотношением объемов депозитов и своих доходов отличаются многие жители центральных регионов России.

ПРОГНОЗ

По мнению аналитиков РИА Новости, вклады населения в ближайший год могут немного ускорить рост. Депозиты будут выглядеть надежнее относительно иных способов сбережений (фондовый рынок, валюта, недвижимость и другие). Названы регионы-лидеры по доступности аренды жилья в России

Также может продолжиться начавшийся осенью 2022 года процесс роста депозитных ставок, что поддержит сберегательные настроения населения, а банки смогут предложить конкурентную доходность вкладчикам по своим сберегательным продуктам.

К тому же рост ставок по льготной ипотеке и уход с рынка предложений от застройщиков нулевых ставок охладит рынок жилья, что сократит трату сбережений на покупку жилья, заключают эксперты.