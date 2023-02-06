МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему обмана россиян с применением QR-кодов, рассказал в интервью "Известиям" зампред Банка России Герман Зубарев. Россиян предостерегли от скачивания "мошеннических" приложений

По его словам, в общественных местах злоумышленники размещают объявления с QR-кодами, где предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате.

"Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей", — рассказал Зубарев.

Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты выманивают у жертвы личные и финансовые сведения — эта информация нужна им для хищения денег с карты.

Зубарев уточнил, что такие QR-коды можно встретить там, где они очень заметны, но при этом их размещение трудно контролировать — на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, других общественных местах и других объектах наибольшего скопления людей.

"Это не новый вариант взаимодействия с жителями городов — раньше, например, рекламу с номерами телефонов часто размещали на асфальте. Использование чат-ботов у людей вызывает дополнительное доверие, создавая ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства", — отметил собеседник издания.