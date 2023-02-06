БРЮССЕЛЬ, 6 фев ПРАЙМ. Председательствующая до конца июня 2023 года в Евросоюзе Швеция считает важным добиться прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в интересах Украины, сообщила шведский министр по европейским делам Джессика Розвелл перед началом заседания Совета министров ЕС по общим вопросам в Брюсселе. В ГД призвали заморозить всю собственность американских компаний и граждан

"Сегодня необходимо обсудить, можно ли преодолеть препятствия. Я знаю, что во многих странах есть юридические сложности, чтобы реализовать такие решения. Но мы изучаем ситуацию, и я думаю, что важно, чтобы мы продвинулись вперед в этом вопросе", — сказала она.

Министр отметила, что Швеция на время председательства включила конфликт на Украине в число приоритетных вопросов своей работы.

В ЕК ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Африка поможет России вернуть замороженные активы, считает экономист РАН

Между тем вопрос об использовании замороженных российских средств обсуждается также постоянными представителями стран Евросоюза. Источник в Совете ЕС по итогам заседания в конце января сообщил РИА Новости, что пока только идет обсуждение "сложных правовых вопросов", связанных с идеей такого "использования", дискуссии будут продолжены. Он подчеркнул, что обсуждение использования активов идет как с точки зрения европейского законодательства, так и международного права, "учитывая международную озабоченность этой темой".

В то же время, агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники рассказало, что юридическая служба ЕС проинформировала страны союза о возможности временно задействовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины. Согласно позиции юристов ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России. Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.