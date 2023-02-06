МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Группа "Мать и дитя", одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, в 2022 году сохранила общую выручку в 25,22 миллиарда рублей на уровне 2021 года, сообщила компания. Выручка Gloria Jeans выросла на 15 процентов в 2022 году

При этом выручка московских госпиталей в 2022 году снизилась на 7,1% по сравнению с 2021 годом и составила 13,013 миллиарда рублей. Выручка региональных госпиталей увеличилась на 12,1% год к году, до 6,506 миллиарда рублей.

Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области в 2022 году увеличилась на 8,8% по сравнению с 2021 годом, до 2,63 миллиарда рублей. Выручка амбулаторных клиник в регионах выросла на 2,9% год к году, до 3,057 миллиарда рублей.

Количество амбулаторных посещений в 2022 году незначительно снизилось на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, до 1,827 миллиона, при одновременном увеличении среднего чека в Москве на 13,1%, до 5,4 тысячи рублей, и в регионах на 6,5%, до 2,3 тысячи рублей. Количество принятых родов в 2022 году выросло на 2,1% год к году, до 8,576 тысячи, при росте среднего чека в Москве на 1%, до 482,8 тысячи рублей, и в регионах на 9,8%, до 181,1 тысячи рублей.

"В 2022 году группа уверенно продемонстрировала устойчивые операционные и финансовые результаты, адаптировав бизнес к новым условиям, а также сохранив прежний уровень выручки с учетом высокой базы прошлого года…. Группа продолжает диверсифицировать географию присутствия – в течение года мы запустили два клинических госпиталя в Санкт-Петербурге и Тюмени, а также впервые вышли на рынок Свердловской области, где и в дальнейшем планируем расширение своего присутствия", — отметил Марк Курцер, генеральный директор группы, чьи слова приводятся в сообщении.

Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит МD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Акции компании в свободном обращении составляют около 32,1%. Остальные 67,9% акций принадлежат MD Medical Holding Limited, владельцем которой является Марк Курцер. Компания объединяет 53 современных медицинских учреждения, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторных клиник, в 26 регионах России.