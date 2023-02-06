МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Учитывая значительные запасы золота и развитие России в целом можно говорить, что страна возвращает себе позиции одного из мировых экономических лидеров, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам

"С учетом внушительных запасов золота у России мы можем прогнозировать рост национальной экономики в мире. Сколько бы ни старались сдержать этот процесс наши недруги, Россия постепенно возвращает себе позиции одного из мировых экономических лидеров", — написал он в своем Telegram-канале.

Бондарев напомнил, что Россия по итогам 2022 года стала четвертым в мире владельцем крупнейших золотовалютных резервов, уступив только Китаю, Японии и Швейцарии. "В условиях колоссального, фактически беспрецедентного санкционного давления со стороны западных государств, в том числе ареста (или заморозки) наших активов, это не просто высокий, а казалось бы, недостижимый результат. Однако Россия смогла не только удержать, но и повысить свои позиции: в предыдущем аналогичном рейтинге наша страна заняла пятое место, уступив Индии", — добавил он.

По словам сенатора, Российская экономика всегда базировалась на реальном (а не дутом финансовом) секторе с соблюдением баланса между сырьевой и инновационной составляющими. В отличие от США, мы не допускаем бесконтрольной эмиссии национальной валюты. Наша валюта чётко привязана к золотому стандарту, обеспечена запасами благородного металла. Мосбиржа начнет расчет индекса цен на золото

"Золотовалютные резервы — это подушка безопасности страны на международной арене. Сейчас ценность золота растёт, ликвидность доллара падает. С внедрением "Базеля III", который вступил в силу 1 января 2023 года, отменяется созданная в 1944 году в Бреттон-Вудсе и реформированная в 1976 году в Ямайке система монопольного долларового господства, которая признала золото утратившим силу эквивалентом мировых денег", — напомнил глава комитета.

На балансах банков мира золото как резерв третьей категории в соответствии с Бреттон-Вудской системой оценивалось в 50% своей стоимости, пояснил он. "В соответствии с нормами "Базеля III" золото причислили не к третьей, а к первой категории. И значит, можно теперь его оценить не в 50, а в 100% своей стоимости. Это ведёт к переоценке валюты баланса. Ценность золота растёт, а доллара как универсальной мировой валюты – падает", — заключил Бондарев.