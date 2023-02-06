МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 6 февраля, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского, сообщается на сайте регулятора. Банк России выпустит серебряную монету к 150-летию Федора Шаляпина

"Банк России 6 февраля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Драматург А.Н. Островский, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 33 миллиметра, тираж — 3 тысячи штук. На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части —"Российская Федерация", в нижней — "Банк России", "2 рубля", "2023". Слева и справа расположено обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Островского на фоне поднятой театральной кулисы; слева — сцена из пьесы "Гроза", выполненная в рельефе и в технологии лазерного матирования; внизу — рельефное изображение пера, факсимиле подписи драматурга и годы его жизни: "1823" и "1886".

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.