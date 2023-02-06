МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Выручка ТГК-14 по всем видам деятельности за прошлый год выросла в целом на 10% и до рекордных значений, заявил председатель совета директоров компании Константин Люльчев, подводя итоги работы. Выручка группы "Мать и дитя" осталась на уровне предыдущего года

"В целом выручка ПАО "ТГК-14" по всем видами деятельности увеличилась на 10,3% за год по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — приводятся в сообщении компании слова Люльчева. Выручка ТГК-14 по РСБУ за 2021 год составила 12,93 миллиарда рублей.

По итогам прошлого года энергокомпания сообщала о рекордном за всю историю выработке электроэнергии: электростанции, входящие в состав ТГК-14, выработали 3,001 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 7% превышает показатель 2021 года. Рост производства электроэнергии компания связывает с маловодностью бассейнов и каскадов гидроэлектростанций сибирских рек и реализацией проектов модернизации ТЭС.

"Увеличение объема производства электроэнергии повлияло на рост выручки за электроэнергию, которая также достигла в 2022 году максимального значения за все годы функционирования", — отметил Люльчев.

Он также сообщил, что в прошедшем году компанией "взят курс на реализацию ключевых направлений стратегии развития ТГК-14, которые синхронизированы с программами социально-экономического развития регионов". В частности, новое развитие получили вопросы завершения строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и третьей очереди Читинской ТЭЦ-1. По словам главы совета директоров, при реализации стратегии устойчивого развития энергетической отрасли Забайкалья и Бурятии особое внимание будет уделяться модернизации и строительству новых мощностей.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.