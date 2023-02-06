"Новатэк" ожидает роста чистой прибыли за 2022 год
Михельсон: "Новатэк" ожидает роста чистой прибыли на 50 процентов по итогам 2022 года
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" ожидает рост чистой прибыли по МСФО за 2022 год на 50% к 2021 году, заявил глава компании Леонид Михельсон.
"Если по (чистой — ред.) прибыли, где-то более 50% (рост — ред.) будет в отношении к 2021 году", — сказал Михельсон журналистам в рамках India Energy Week, уточнив, что речь идет о чистой прибыли по МСФО за 2022 год.
Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2021 году выросла в 6,4 раза, составив 432,927 миллиарда рублей.
"Есть дивидендная политика и мы будем ее придерживаться", — добавил он, отвечая на вопрос ждать ли инвесторам дивидендов за 2022 год.
"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в России. Компания создана в 1994 году, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки "Новатэка" расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.
https://1prime.ru/finance/20230206/839702322.html
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