МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Граждане в прошлом году оплатили с помощью системы быстрых платежей рекордное число покупок, в 26 раз превышающее результат за все время работы этой системы, свидетельствуют данные Центробанка. Google обязали вернуть мобильное приложение "Столото" в сервис Google Play

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.

"Число магазинов, которые предлагают своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), в 2022 году утроилось и превысило полмиллиона. За это время граждане оплатили таким способом 358 миллионов покупок на 720 миллиардов рублей. По количеству это в 26 раз больше, чем за весь предыдущий период работы системы", — привел данные регулятор.

По мере роста популярности СБП увеличивается и число ее пользователей: в среднем на 13–15% от квартала к кварталу в прошлом году, отмечает ЦБ. В четвертом квартале их было более 65 миллионов.

Страховые, брокерские и другие компании начали также активно использовать СБП для выплат своим клиентам. Объем таких переводов превысил 65 миллиардов рублей. Всего через СБП в 2022 году было совершено свыше 3 миллиардов операций на 14,4 триллиона рублей. К системе подключено 213 банков.