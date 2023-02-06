МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ после того, как цифровой рубль заработает, начнет его использование для бюджетных целей, сказал глава министерства Антон Силуанов в эфире Первого канала. Альфа-банк запустил платформу для работы с цифровыми активами

"Мы, после того как этот инструмент заработает, начнем постепенно его использовать для наших бюджетных целей", — заявил Силуанов, рассказывая о цифровом рубле.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.