МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает главам Соцфонда и ФОМС зарплату в размере 94716 рублей, а также предусматривает ежемесячное вознаграждение и ежеквартальное поощрение. Об этом говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе. Глава РЖД отчитался о росте зарплаты машинистов в 2022 году

Согласно тексту указа, ежемесячное денежное вознаграждение председателей Социального фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 94716 рублей. Главы ведомств также будут получать ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение в размере 2,7 и одной зарплаты соответственно.

Кроме того, главы фондов смогут получить премию на сумму до пяти зарплат в случае награждения орденами и медалями. Почетное звание и награждение знаками отличия дает право на поощрение в размере трех заработных плат, поощрение президентом — две и награждение правительством — одну, поясняется в указе.

Отмечается, что пост председателя Соцфонда занимает Сергей Чирков, главы ФОМС — Илья Баланин.