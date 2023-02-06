Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС
Путин подписал указ об установлении главам Соцфонда и ФОМС зарплаты в 94716 рублей
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает главам Соцфонда и ФОМС зарплату в размере 94716 рублей, а также предусматривает ежемесячное вознаграждение и ежеквартальное поощрение. Об этом говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе.
Согласно тексту указа, ежемесячное денежное вознаграждение председателей Социального фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 94716 рублей. Главы ведомств также будут получать ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение в размере 2,7 и одной зарплаты соответственно.
Кроме того, главы фондов смогут получить премию на сумму до пяти зарплат в случае награждения орденами и медалями. Почетное звание и награждение знаками отличия дает право на поощрение в размере трех заработных плат, поощрение президентом — две и награждение правительством — одну, поясняется в указе.
Отмечается, что пост председателя Соцфонда занимает Сергей Чирков, главы ФОМС — Илья Баланин.
https://1prime.ru/finance/20230206/839705669.html
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