ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — ПРАЙМ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что пользуется кредитной картой и иногда "залезает" в кредит, однако старается выдерживать финансовую гигиену. Минфин в январе продал 2,27 миллиарда юаней и 3,6 тонны золота из ФНБ

"У меня есть депозит в банке, у меня есть карточка, на которую я получаю зарплату. На этой карточке, если я получаю зарплату, часть денег отправляю на счет депозитный в банке, а часть остается на карточке. И вот если у меня покупка, и, получается, больше нужно платить, чем у меня остаток на счете, то я залезаю в кредит", — сказал он в эфире Первого канала, отметив, что к кредиту прибегает редко.

Кроме того, отвечая на вопрос, старается ли он выдерживать финансовую гигиену, Силуанов сказал: "Да, абсолютно".

На вопрос, звонили ли ему когда-нибудь мошенники, министр признался, что старается не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о собственном опыте общения с телефонными мошенниками: позвонившие ей злоумышленники использовали внушавшего доверие бота, чтобы получить данные банковской карты.