МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Спрос на программу IT-ипотеки, которая в 2022 году не пользовалась высокой популярной среди представителей индустрии из-за жестких параметров предоставления кредита, может вырасти в полтора-два раза после расширения критериев, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Стартовала выдача льготной ипотеки для IT-специалистов на новых условиях

Льготная ипотечная программа для сотрудников IT-компаний была запущена в 2022 году. По ней можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры в новостройке, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома. Максимальная сумма кредита – 18 миллионов рублей при приобретении жилья в регионах численностью от 1 миллиона человек, для остальных – 9 миллионов рублей.

СТОП-ОТБОР

Можно констатировать, что программа в ее первоначальном варианте не оправдала ожиданий, говорят риелторы. Средняя ставка по ипотеке за 2022 год выросла в семи регионах России

"Когда ее запуск только анонсировали, был серьезный интерес. Мы получили большое количество заявок от IT-компаний на проведение для их сотрудников вебинаров, на которых совместно с банками-партнерами рассказывали о возможностях льготной ипотеки, ее выгодах, плюсах, условиях. Однако в итоге только 2-3% из интересующихся ипотекой IT-специалистов доходили до того, чтобы подать заявку на ее получение", – рассказывает руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен", вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

Более того, значительная часть даже тех, кто эти заявки подал и получил одобрение банка, в итоге взяли паузу и ипотекой не воспользовались, добавляет она.

В результате в 2022 году по всей России было выдано только 5,8 тысячи таких ипотечных кредитов (заявок было одобрено 16,9 тысячи), что составляет менее 0,5% от общего числа выданных кредитов в 2022 году, приводит данные завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве Москвы Александр Цыганов.

Чаще всего льготные кредиты брали IT-специалисты из Москвы (более тысячи ипотечных сделок), Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской области, рассказывает директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании "Метриум" Дмитрий Веселков. Льготная ипотека разогнала цены на жилье, заявили в ЦБ

Больше всего выдач пришлось на Сбербанк, банк оформил 2,4 тысячи льготных кредитов IT-специалистам на сумму 19,2 миллиарда рублей. По оценкам банка "Открытие" доля заявок на IТ-ипотеку была значительно ниже доли заявок на другие госпрограммы, составив в общем объеме выдач менее 1%. В "Росбанк Доме" показатель чуть выше – около 2%.

Все дело в том, что в рамках программы были установлены довольно строгие ограничения для кандидатов. Так, претендовать на получение кредита могли только сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет.

Для того чтобы компания смогла получить государственную аккредитацию в соответствующем реестре, ее выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна была составлять не менее 30% от общего дохода. Кроме того, она должна была получать налоговые послабления в течение не менее одного отчетного периода.

"И если первому критерию соответствовало большинство работодателей, то налоговую льготу имели далеко не все. Поэтому многие сотрудники не могли воспользоваться этим ипотечным продуктом, даже если подходили по возрасту и уровню заработной платы", – добавляет директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Ограничение по возрасту вообще стало серьезным стоп-фактором, объясняет Никитина. Покупкой квартир, по ее словам, интересовались в основном люди постарше, с семьями. Айтишники в возрасте до 35 лет о покупке собственного жилья практически не задумываются. Многие из них работают удаленно, некоторые уехали и работают из-за границы или южных регионов, где покупать собственное жилье не собираются.

Были проблемы и с минимальным уровнем зарплаты, которая должна была составлять 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и 100 тысяч – в остальных населенных пунктах. Если для Москвы это приемлемая сумма, то в регионах доходы айтишников порой не дотягивают до отметки в 100 тысяч.

"Также ограничителем стала максимальная сумма кредита в 18 миллионов, предусмотренная по условиям IT-ипотеки. Для рынка недвижимости, прежде всего, Москвы, где было подано больше всего заявок, это совсем небольшой бюджет, серьезно ограничивающий выбор квартир, с учетом того, что IT-специалисты относятся к категории состоятельных покупателей и в большинстве своем выбирают двух- и трехкомнатные квартиры в ЖК высокого класса", – добавляет Никитина.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С 7 февраля программа IT-ипотеки начала работать на обновленных условиях. Возрастные рамки для участников расширены до 50 лет, также увеличена максимальная сумма кредита – до 30 миллионов рублей. Кроме того, теперь эту программу можно сочетать с другими льготными программами, например семейной ипотекой. Путин оценил эффект от льготной ипотеки в новых регионах

Произошли изменения и в части уровня дохода заемщика. Для айтишников, работающих в городах – миллионниках, для оформления IT-ипотеки ежемесячный доход за предшествующие три месяца должен быть не менее 120 тысяч рублей до вычета НДФЛ (ранее – 150 тысяч). В остальных населенных пунктах требования к этому показателю снижены со 100 до 70 тысяч рублей.

Правда в Москве минимальная зарплата для получения льготного кредита осталась прежней – 150 тысяч рублей. Поэтому эксперты советуют обращать внимание на то, где зарегистрирована компания. Ведь если человек живет, к примеру, во Владимире, а работает на компанию из Москвы, то расчет доходов будет браться исходя из московского лимита зарплат.

Кроме того, отменено требование об обязательном получении налоговых льгот компанией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Теперь для получения кредита по программе достаточно, чтобы организация, в которой трудится будущий заемщик, была аккредитована в Минцифры, этот параметр нужно четко отслеживать при смене места трудоустройства, чтобы не лишиться льготной ставки. Таких организаций сегодня насчитывается 20 тысяч, отмечает Веселков.

Отмена критерия об обязательном получении компанией налоговых льгот вообще сильно упростит жизнь потенциальным заемщикам, говорят эксперты. Ранее если при подаче заявки человек работал в компании, имеющей такие льготы, впоследствии банк мог перевести его на повышенную ставку, если компания по каким-то причинам вдруг лишалась льгот.

Аналогичная ситуация была и в случае с увольнением. В этом случае ставка сохранялась, если в течение трех месяцев после ухода с места работы человек устраивался в компанию, которая также входит в перечень аккредитованных. Если работу найти не получалось, то новая ставка по ипотеке вырастала до уровня ключевой на дату оформления кредитного договора, увеличенной на 2,5-4,5 процентного пункта в зависимости от вида приобретенной недвижимости.

Теперь после увольнения льготная ставка будет сохраняться в течение полугода. Если заемщик за это время не устроится в другую аккредитованную IT-компанию, то к действующей сейчас ставке ЦБ (7,5%) прибавится 2,5 процентного пункта. Если кредит по IT-ипотеке был взят на строительство дома, то ставка вырастет на 4,5 процентного пункта.

"Что касается образования – для получения IT-ипотеки не обязательно иметь профильное образование в этой сфере. Ипотечным продуктом могут воспользоваться все сотрудники IT-компании, которые соответствуют требованиям, необходимым для получения этого кредита", – говорит Новиков.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ВЫРАСТЕТ

Участники рынка полагают, что после смягчения параметров для получения льготной IT-ипотеки эта программа будет пользоваться большим спросом среди представителей отрасли. ВТБ оценил последствия обновления условий IT-ипотеки

"Думаю, что эти меры повысят популярность льготной ипотеки для IT-специалистов приблизительно в полтора-два раза", – говорит Веселков.

В банке ВТБ рассчитывают на двукратный рост спроса.

Можно ожидать, что по всей России в 2023 году по этой программе будет выдано уже до 15-20 тысяч кредитов против 5,8 тысячи в 2022 году, дает свой прогноз Цыганов.

По оценкам же вице-премьера Дмитрия Чернышенко, свои жилищные условия смогут улучшить более 50 тысяч представителей IT-индустрии.