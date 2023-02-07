МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" вводит возможность для пользователей переносить на свои страницы цифровые активы (NFT) на блокчейне TON, также в ближайшее время появится возможность переносить активы на блокчейне BSC, рассказали в компании. Киберэксперт раскрыл, какие данные собирает смартфон о своем хозяине

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать. Блокчейн TON был запущен основателями Telegram, Николаем и Павлом Дуровыми, и позже передан открытому сообществу TON, которое с тех пор поддерживает и развивает его.

"VK NFT уже поддерживает самые популярные блокчейны на рынке — Ethereum и Polygon. Сегодня к ним присоединится блокчейн TON, а в ближайшее время появится поддержка BSC. На странице "ВКонтакте" теперь можно установить NFT на разных блокчейнах — поставить на аватарку или выгрузить на витрину в профиле и показать все токены, которыми владеет пользователь", — говорится в сообщении соцсети.

Там отмечается, что применение технологии NFT на платформе расширяется. "В течение года "ВКонтакте" будет внедрять все больше функций", — добавили в компании.

В середине декабря "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты. Их можно установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле. В будущем соцсеть запустит собственный NFT-маркетплейс.