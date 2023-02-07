МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Изъятие Вашингтоном активов Константина Малофеева — неприкрытый грабеж, средства не дойдут до Украины, международный бизнес получил урок беззакония в США. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Захарова назвала разговоры о конфискации российских активов кощунственными

Телеканал CNN ранее сообщал, сославшись на глав Минюста США и Украины Меррика Гарланда и Андрея Костина, что Вашингтон впервые перечислил Киеву конфискованные у россиянина — Константина Малофеева — средства в размере более пяти миллионов долларов.

По словам Захаровай, решение Белого дома изъять заблокированное имущество Малофеева и отдать его на нужды "пронацистского режима в Киеве" является неприкрытым грабежом по политическим мотивам.

Она отметила, что Вашингтон таким образом создал прецедент конфискации активов у "непригодных иностранцев", игнорируя собственные фундаментальные принципы и гарантии.

Дипломат подчеркнула, что данная ситуация стала демонстрацией того, что гарантии вкладов и инвестиций в США — пустой звук.

"А международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать "правильному" клиенту, если в США так решат", — указала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что изъятие активов Малофеева только подорвет доверие к американской финансовой системе, а сама Украина средства не получит.

"Механизм воровства чужого имущества, как видится, ставится Вашингтоном на поток. Правда, до бюджета "незалежной" из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, тогда как сами средства осядут в США и карманах провластных украинских олигархов", — пояснила официальный представитель МИД.