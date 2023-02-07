МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток британского нефтегазового гиганта BP Plc, приходящийся на акционеров, по итогам 2022 года составил 2,487 миллиарда долларов против прибыли в 7,565 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании. Carlsberg получила убыток по итогам 2022 года

Разводненный убыток на акцию составил 0,13 доллара против прибыли в 0,37 доллара год назад. Выручка при этом выросла в 1,5 раза — до 248,891 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 4,6 раза — до 10,803 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,58 доллара против 0,12 доллара год назад. Выручка увеличилась на 35% — до 70,356 миллиарда долларов.

Объем добычи BP без учета доли "Роснефти" в 2022 году составил 2,253 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 1,6% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Британская BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

В феврале прошлого года в связи с началом спецоперации России на Украине британская компания сообщила о решении продать свои 19,75% в "Роснефти" и выйти из совместных с ней предприятий, а также из совета директоров компании. СМИ писали, что ВР ищет покупателей на свои российские активы. Сама BP в декабре сообщила, что продолжает активно заниматься продажей своей доли в "Роснефти", но процесс затягивается из-за санкций и регуляторных ограничений.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 6 февраля заявил, что BP по-прежнему остается акционером "Роснефти", пересмотрела стоимость своего пакета акций в российской компании до 24 миллиардов долларов.