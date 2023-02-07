МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP ожидает снижения высвобождения оборотного капитала с 7 до 5 миллиардов долларов из-за задержек в доставках сжиженного природного газа (СПГ) потребителям в 2023–2024 годах, сообщил главный финансовый директор компании Мюррей Аучинклосс. "Новатэк" подписал меморандум с индийской Deepak о сотрудничестве по СПГ

"Мы ожидали, что высвобождение оборотного капитала от СПГ составит 7 миллиардов долларов, поскольку грузы, которые должны были быть доставлены с третьего квартала 2023 года, ожидаются в 2024 году… однако показатель снизился… было около 2 миллиардов высвобождения в этом квартале. Таким образом, если посмотреть на период с третьего квартала 2023 года до второго квартала 2024 года, мы ожидаем около 5 миллиардов высвобождения по мере доставки этих грузов", – отметил Аучинклосс на встрече компании с инвесторами.

Британская BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Компания в 2019 году поставила на мировой рынок 15 миллионов тонн СПГ, а в 2022 году показатель вырос более чем на 25%, до 19 миллионов тонн.

У BP также один из наибольших показателей роста в отрасли по объёму новых продаж сжиженного природного газа, запланированных в 2023-2024 годах.

Компания в материалах с финансовыми результатами по итогам прошлого года также сообщала, что планирует увеличить поставки СПГ более чем на 30% к 2025 году. В итоге BP намеревается увеличить эти поставки до 25 миллионов тонн в 2025 году и до 30 миллионов тонн в 2030 году.