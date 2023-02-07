ЕЦБ зафиксировал усиление инфляционных ожиданий потребителей в еврозоне
Опрос ЕЦБ: инфляционные ожидания потребителей в еврозоне усилились в декабре
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Опубликованные во вторник результаты проведенного ЕЦБ опроса показали, что в декабре инфляционные ожидания потребителей в еврозоне усилились несмотря на снижение цен на энергоносители и повышение процентных ставок.
В октябре годовой темп инфляции в еврозоне достиг пика на уровне 10%, а потом замедлялся, благодаря снижению цен на газ, но базовая инфляция продолжала расти.
В декабре срединные инфляционные ожидания на три года вперед выросли до 3% с 2,9% в ноябре. Такой результат был получен при опросе примерно 1400 человек в шести крупнейших странах еврозоны. Инфляционные ожидания на 12 месяцев вперед стабилизировались на уровне 5%.
С июля ЕЦБ повысил ставку по депозитам на три процентных пункта и обещал повысить ее на 50 базисных пунктов в марте, чтобы сдержать усиление инфляционных ожиданий.
Проблема в том, что при сильных инфляционных ожиданиях работники и компании корректируют определение уровней зарплат, провоцируя быстрый рост цен, затрудняя задачу ЕЦБ, который хочет вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.
Респонденты также более оптимистично оценили перспективы роста экономики и зарплат, а перспективы занятости — более скептически.
https://1prime.ru/finance/20230207/839718892.html
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