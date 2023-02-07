МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Опубликованные во вторник результаты проведенного ЕЦБ опроса показали, что в декабре инфляционные ожидания потребителей в еврозоне усилились несмотря на снижение цен на энергоносители и повышение процентных ставок. Розничные продажи в еврозоне снизились в декабре

В октябре годовой темп инфляции в еврозоне достиг пика на уровне 10%, а потом замедлялся, благодаря снижению цен на газ, но базовая инфляция продолжала расти.

В декабре срединные инфляционные ожидания на три года вперед выросли до 3% с 2,9% в ноябре. Такой результат был получен при опросе примерно 1400 человек в шести крупнейших странах еврозоны. Инфляционные ожидания на 12 месяцев вперед стабилизировались на уровне 5%.

С июля ЕЦБ повысил ставку по депозитам на три процентных пункта и обещал повысить ее на 50 базисных пунктов в марте, чтобы сдержать усиление инфляционных ожиданий.

Проблема в том, что при сильных инфляционных ожиданиях работники и компании корректируют определение уровней зарплат, провоцируя быстрый рост цен, затрудняя задачу ЕЦБ, который хочет вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

Респонденты также более оптимистично оценили перспективы роста экономики и зарплат, а перспективы занятости — более скептически.