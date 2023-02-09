МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон сказал в среду в интервью Reuters, что экономика США все еще в хорошей форме, но отметил при этом, что устойчивость инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок выше 5,0%.

"Людям следует сделать глубокий вдох, прежде чем объявлять о победе из-за того, что данные за один месяц выглядели хорошо", — сказал он об инфляции.

"Будет совершенно разумно, если ФРС поднимет ставки до 5,0% и немного подождет", — добавил он.

Однако, если инфляция замедлится до 3,5%-4,0% и стабилизируется на этом уровне, "возможно, будет необходимо поднять ставки выше 5,0%". Министр финансов США увидела "обнадеживающие признаки" в экономике

Ранее в среду представители ФРС просигнализировали о возможности продолжения повышения процентных ставок для ослабления инфляции.

Согласно предпочитаемому ФРС индексу, инфляция снизилась с достигнутого в июне пикового уровня чуть ниже 7,0% до 5,0% в декабре. Она по-прежнему намного выше целевого уровня 2,0%, но постепенно замедляется.