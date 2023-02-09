МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мошенники в прошлом году стали чаще обманывать россиян, обещая способы почасового заработка с высоким доходом, рассказали в Центробанке. Число компаний с признаками нелегальной деятельности выросло в 2022 году

Как сообщил в беседе с РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, такую схему использовали почти десять процентов финансовых пирамид.

"Почасовики" могут предлагать просто заоблачную доходность – до 900% в час. Но такие проекты не рассчитаны на длительное существование", — отметил он.

По словам Ляха, чаще всего использовалась легенда с заработками на арбитраже между биржевыми рынками при помощи высокочастотных роботов. Второй способ – размещение информации о "хайп-проектах" на "рейтинговых" сайтах, где якобы публикуется независимая оценка различных псевдофинансовых компаний. С помощью этой схемы злоумышленники заманивают россиян в нелегальные форекс-компании. При этом в основном мошенники завлекали тех, кто уже проиграл деньги и хочет вернуть убыток. Россиян предупредили о новой многофазной схеме мошенничества

Однако оценки на таких сайтах – это сплошной обман, предупредили в ЦБ. "Рейтинг можно купить: чем выше сумма, тем он лучше", — пояснил Лях.

Иногда сайты могут создаваться специально под аффилированные компании, при этом их конкуренты всегда будут находиться на последних позициях рейтингов. ЦБ, Генпрокуратура и Роскомнадзор блокируют такие ресурсы, добавил представитель Банка России.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.