МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Walt Disney Co в среду объявила о масштабной реструктуризации под руководством недавно восстановленного в должности гендиректора Боба Айгера. В рамках усилий по экономии 5,5 млрд долларов и достижению прибыли в потоковых сервисах компания сократит 7000 рабочих мест. Чистая прибыль ArcelorMittal упала на 38 процентов в 2022 году

Заявленные сокращения, предположительно, соответствуют 3,6% мирового штата Disney.

Акции Disney в среду после окончания основной сессии подорожали на 4,7% до 117,22 доллара.

Объявленные меры, среди которых обещание восстановить дивидендные выплаты акционерам, затронули некоторые проблемы, озвученные инвестором-активистом Нельсоном Пельтцем, включая то, что Disney слишком много тратит на стриминговые сервисы.

"Мы рады, что Disney прислушивается", — указал в заявлении вечером в среду представитель Trian Group, принадлежащей Пельтцу.

В рамках плана сокращения расходов и возвращения полномочий руководителям креативных подразделений компания перестроит свой бизнес, разделив его на три сегмента: подразделение развлечений, в которое будут входить кинематографический, телевизионный и потоковый бизнесы; подразделение ESPN, занимающееся спортивными программами; бизнес парков, впечатлений и продуктов Disney.

"Реорганизация приведет к более эффективному в плане расходов и скоординированному подходу к нашим операциям, — сказал Айгер аналитикам в ходе конференц-звонка. — Мы настроены эффективно вести бизнес, особенно в непростых условиях".

Как подчеркнул Айгер, приоритетом для Disney останется стриминговый бизнес.

Он сказал, что компания "еще больше сфокусируется на наших ключевых брендах и франшизе" и "будет старательно отбирать общий развлекательный контент".

Айгер также сообщил, что попросит совет директоров до конца года восстановить дивидендные выплаты акционерам, но, как предупредила финансовый директор Кристин Маккарти, первые выплаты, вероятно, будет "малой толикой" от доковидных уровней, хотя со временем планируется их повысить.

В Disney, по словам Айгера, не обсуждается выделение ESPN, которую продолжит возглавлять Джимми Питаро.

Подразделение развлечений останется под руководством топ-менеджера из телевизионной сферы Даны Уолден и директора кинематографического бизнеса Алана Бергмана.

Ранее Disney отчиталась о своем первом квартальном оттоке подписчиков стримингового медийного подразделения Disney+, убыток которого превысил 1 млрд долларов.

Disney заявила, что планирует сократить коммерческие и общие административные расходы, а также прочие операционные затраты на 2,5 млрд долларов, причем она уже начала заниматься этим. Кроме того, издержки будут снижены еще на 3 млрд долларов благодаря сокращению неспортивного контента, в том числе за счет увольнений.

Скорректированная прибыль Disney за 1-й финансовый квартал, закончившийся 31 декабря, составила 99 центов на акцию, заметно превысив консенсус-прогноз аналитиков, рассчитанный Refinitiv и равный 78 центам.

Чистая прибыль составила 1,279 млрд долларов, не оправдав ожиданий аналитиков. Выручка достигла 23,512 млрд долларов, превзойдя средний прогноз Уолл-стрит на уровне 23,4 млрд долларов.

Теперь Айгер будет пытаться перевести потоковый бизнес Disney на путь роста и прибыльности. Новая структура также позволит ему выполнить обещание: вернуть право принимать решения руководителям креативных подразделений, которые будут определять, какие фильмы и сериалы выпускать и как распределять и рекламировать контент.

Это уже третья реструктуризация Disney за последние пять лет. В 2018 году она трансформировала свой бизнес для ускорения роста потоковых операций, а в 2020 году — для еще большей активизации его роста.