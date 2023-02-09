МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство России должно проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год и строительства автодороги Джубга – Сочи, представить соответствующий доклад до 31 марта, сообщила пресс-служба Кремля. Американский ветеран объяснил, за что хочет поблагодарить Путина

"Проработать вопросы финансирования (в том числе с учетом определения его объемов и источников): инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2024 год; проекта по строительству автомобильной дороги "Джубга – Сочи". Доклад – до 31 марта 2023 года. Ответственный: Мишустин М.В.", — приводится в релизе поручение президента Владимира Путина.

Инвестпрограмма РЖД на 2023 год сверстана в рекордном объеме — свыше 1,07 триллиона рублей. Capex госмонополии, созданной в 2003 году, в предыдущие годы не превышал эту планку. Первый замгендиректора компании Вадим Михайлов в декабре 2022 года сообщал, что РЖД планируют инвестпрограмму на 2024-2025 годы на уровне примерно 1 триллиона рублей в год или чуть больше. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов тогда же говорил, что Минтранс РФ ожидает роста capex РЖД на 50% в 2024-2025 годах. Он добавлял, что эти параметры обсуждаются, чтобы сбалансировать программу.

Проект новой трассы Джубга — Сочи в Краснодарском крае находится в проработке несколько лет, однако в прошлом году он вновь начал активно обсуждаться. В январе глава "Автодора" Вячеслав Петушенко отмечал, что госкомпания намерена построить эту трассу к 2027-2028 году, если на проект будет выделено достаточное финансирование. Стройку планируется начать с обхода Адлера.