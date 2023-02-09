МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе уменьшила перечисления в бюджет РФ на 31,3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее — до 377,3 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства. Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета на нацпроекты

"За январь 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 377,3 миллиарда рублей, из них доходы от импорта товаров составили 303,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. В январе прошлого года перечисления составляли 549,5 миллиарда рублей.

Раннее ФТС сообщала, что за весь прошлый год снизила перечисления в бюджет РФ на 13,4%, до 6,2 триллиона рублей.