ФТС уменьшила перечисления в бюджет на 31,3 процента
ФТС сократила перечисления в бюджет до 377,3 миллиарда рублей в январе
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе уменьшила перечисления в бюджет РФ на 31,3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее — до 377,3 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.
"За январь 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 377,3 миллиарда рублей, из них доходы от импорта товаров составили 303,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. В январе прошлого года перечисления составляли 549,5 миллиарда рублей.
Раннее ФТС сообщала, что за весь прошлый год снизила перечисления в бюджет РФ на 13,4%, до 6,2 триллиона рублей.
https://1prime.ru/finance/20230209/839745656.html
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