МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Игровая площадка VK Play запускает инвестиционное подразделение "VK Play Инвестиции", которое в 2023 году выделит на развитие российских разработчиков видеоигр 300 миллионов рублей, говорится в сообщении компании. Правительство одобрило крупный инвестпроект о поставке авиатехники "Авроре"

"VK Play запускает инвестиционное подразделение "VK Play Инвестиции". На развитие российских разработчиков выделено 300 миллионов рублей в 2023 году", — говорится в сообщении

Отмечается, что подразделение поддержит опытные команды разработчиков в России и инвестирует в студии, которые создают проекты для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Руководителем направления стал Евгений Полотнянко.

"Разработчики могу обратиться в "VK Play Инвестиции" с заявкой как на финансирование непосредственно разработки продукта, так и за инвестициями на маркетинг для уже готовых игр… Для подачи заявки на инвестиции обязательно наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста, а также территориальное нахождение основной части команды и юридического лица в РФ", — отметили в компании.

В январе гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский сообщил РИА Новости, что институт по итогам проводившегося в 2022 году сбора заявок выделит на поддержку разработчиков видеоигр из России почти 900 миллионов рублей.

По данным HeadHunter, число опубликованных на сервисе вакансий для разработчиков видеоигр в 2022 году сократилось в России на 14% по сравнению с 2021 годом. Как объяснил РИА Новости независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко, многие видеоигровые компании в россии работали не только на отечественный рынок, но и на мировой. Поэтому после того, как западные компании начали отказываться от их услуг, некоторые из них были вынуждены либо закрываться, либо передислоцироваться в страны ближнего или дальнего зарубежья.