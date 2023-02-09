АНКАРА, 9 фев — ПРАЙМ. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир", однако подводить итоги преждевременно. В Турции уточнили дату международной встречи по газовому хабу

"…Работа идёт. Однако, видимо, подводить её итоги было бы пока преждевременно. К тому же речь, по сути, сейчас идёт уже о будущем туристическом сезоне, и надо ещё понять, каким он будет. Конечно, на туристической сфере тоже сказываются финансовые санкции", — сказал дипломат.

Он также добавил, что Россия надеется на решение проблемы безналичной оплаты услуг для туристов в Турции.

Ерхов подчеркнул, что от "любых ограничительных мер в этой области напрямую страдают турецкие представители индустрии". За отель и авиабилеты турист может заплатить, находясь еще в России, но, отметил посол, "турецкий бизнесмен ведь хочет продать российскому туристу еще что-то".

"Например, кожаную куртку ему, шубу жене и много еще чего другого. Наверняка многие россияне, побывавшие в Турции на отдыхе, помнят, как к ним еще на пляже подходят ласковые люди и предлагают съездить на экскурсию или посетить меховой магазин или торговый центр. А как турист будет расплачиваться? Наличные деньги взять с собой, тем более в крупных суммах, он не хочет, да и оно не безопасно", — сказал он.

"Так что я думаю, что здесь, как и во многих других вещах, наш интерес обоюден, а решения найдутся", — добавил дипломат.

Ранее турецкие банки приостановили обслуживание российской платежной системы "Мир".