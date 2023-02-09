Посол России в Турции Ерхов: Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир"
АНКАРА, 9 фев — ПРАЙМ. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир", однако подводить итоги преждевременно.
"…Работа идёт. Однако, видимо, подводить её итоги было бы пока преждевременно. К тому же речь, по сути, сейчас идёт уже о будущем туристическом сезоне, и надо ещё понять, каким он будет. Конечно, на туристической сфере тоже сказываются финансовые санкции", — сказал дипломат.
Он также добавил, что Россия надеется на решение проблемы безналичной оплаты услуг для туристов в Турции.
Ерхов подчеркнул, что от "любых ограничительных мер в этой области напрямую страдают турецкие представители индустрии". За отель и авиабилеты турист может заплатить, находясь еще в России, но, отметил посол, "турецкий бизнесмен ведь хочет продать российскому туристу еще что-то".
"Например, кожаную куртку ему, шубу жене и много еще чего другого. Наверняка многие россияне, побывавшие в Турции на отдыхе, помнят, как к ним еще на пляже подходят ласковые люди и предлагают съездить на экскурсию или посетить меховой магазин или торговый центр. А как турист будет расплачиваться? Наличные деньги взять с собой, тем более в крупных суммах, он не хочет, да и оно не безопасно", — сказал он.
"Так что я думаю, что здесь, как и во многих других вещах, наш интерес обоюден, а решения найдутся", — добавил дипломат.
Ранее турецкие банки приостановили обслуживание российской платежной системы "Мир".
https://1prime.ru/finance/20230209/839747822.html