МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в 2022 году увеличилась на 17% по сравнению с 2021 годом, до 8,91 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Nissan за девять месяцев фингода упала на 43 процента

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 6,42 доллара по сравнению с 5,49 доллара в 2021 году. Годовая выручка компании выросла на 8,7%, до 86,392 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2022 года компания получила чистую прибыль в 518 миллионов долларов, что в 2,6 раза меньше аналогичного периода 2021 года. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль в четвертом квартале составила 0,37 доллара после 0,95 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании составила 27,996 миллиарда долларов, что на 11% выше показателя октября-декабря 2021 года.

Компания ожидает роста органической выручки на 6% в 2023 году.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания 9 марта текущего года объявила о приостановке выпуска и продаж в РФ брендов Pepsi, Mirinda и 7Up из-за ситуации на Украине.